Premier League, il calendario dell'8^ giornata

Weekend di scontri diretti ad alta quota, in Inghilterra e in Germania. La Premier League, giunta all'8^ giornata, propone la sfida suggestiva tra Manchester City e Liverpool, domenica pomeriggio all’Etihad Stadium. La squadra di Pep Guaridola è già costretta ad inseguire i campioni, che guidano la classifica con 9 punti, 5 in più sui rivali. In Bundesliga invece va in scena "Der Klassiker", lo storico duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, sabato alle ore 18:30. Di seguito tutto il programma di questo fine settimana.