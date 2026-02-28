Offerte Sky
Premier League: risultati, gol e highlights della 28^ giornata

Premier League
©IPA/Fotogramma

Dopo la vittoria dei Wolves sull'Aston Villa nell'anticipo del venerdì, il sabato di Premier League si è aperto con l'1-1 tra Bornemouth e Sunderland. Il Liverpool domina 5-2 contro il West Ham, le parate di Pickford blindano la vittoria dell'Everton contro il Newcastle, una pazzo 3-4 tra Burnley e Brentford. Ora il City e domenica il super derby Arsenal-Chelsea. Qui tutti i risultati, i gol e gli highlights

LA CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE

Premier League, 28^ giornata: i risultati di sabato

 

  • BOURNEMOUTH-SUNDERLAND 1-1
    18' Mayenda (S), 63' Evanilson (B)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • LIVERPOOL-WEST HAM 5-2
    5' Ekitike (L), 24' van Dijk (L), 43' Mac Allister (L), 49' Soucek (W), 71' Gakpo (L), 75' Castellanos (W), 82' aut. Disasi (L)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • NEWCASTLE-EVERTON 2-3
    19' Branthwaite (E), 32' Ramsey (N), 34' Beto (E), 82' Murphy (N), 83' Barry (E)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BURNLEY-BRENTFORD 3-4
    9' Damsgaard (BR), 25' Thiago (BR), 34' Schade (BR), 45'+3 aut. Kayode (BU), 47' Anthony (BU), 50' Flemming (BU), 93' Damsgaard (BR)
    (TABELLINO)
  • LEEDS-MANCHESTER CITY alle 18.30 LIVE su Sky Sport 256

 

Premier League, le partite di domenica 1 marzo

  • MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE domenica alle 15 su Sky Sport Calcio
  • FULHAM-TOTTENHAM domenica alle 15 su Sky Sport Max
  • BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST domenica alle 15 su Sky Sport 257
  • ARSENAL-CHELSEA domenica alle 17.30 su Sky Sport Uno

Premier League, l'anticipo di venerdì 27 febbraio

CALCIO: SCELTI PER TE