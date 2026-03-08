Negli ottavi di finale il Sunderland è stato eliminato dal Port Vale, squadra di terza divisione inglese. Decisivo il gol di Ben Waine, che ha firmato l’1-0 regalando la qualificazione ai quarti: il club, per la prima volta nella sua storia, è a questo punto della competizione. Un'impresa ancora più sorprendente considerando che il Port Vale è ultimo in League One e ha ottenuto solo 6 vittorie in campionato in questa stagione. Un'altra sorpresa arriva dall’eliminazione del Fulham, battuto 1-0 dal Southampton, squadra di Championship. Negli altri ottavi soffre ma passa l’Arsenal contro il Mansfield, formazione di terza serie. Qualificazione più complicata del previsto anche per il Chelsea, che ha superato il Wrexham, squadra di Championship, solo dopo i tempi supplementari. Meno problemi invece per Liverpool e Manchester City: i Reds hanno battuto il Wolverhampton, mentre la squadra di Guardiola ha vinto contro il Newcastle.