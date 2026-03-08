FA Cup, i risultati degli ottavi: il Port Vale elimina il Sunderland. Passano le altre bigfa cup
La favola della FA Cup continua anche agli ottavi: il Port Vale, ultimo in League One, elimina il Sunderland e conquista i quarti di finale per la prima volta dopo 72 anni. Negli altri ottavi passano Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City, mentre il Southampton elimina il Fulham. Tutti i risultati e i tabellini
Negli ottavi di finale il Sunderland è stato eliminato dal Port Vale, squadra di terza divisione inglese. Decisivo il gol di Ben Waine, che ha firmato l’1-0 regalando la qualificazione ai quarti: il club, per la prima volta nella sua storia, è a questo punto della competizione. Un'impresa ancora più sorprendente considerando che il Port Vale è ultimo in League One e ha ottenuto solo 6 vittorie in campionato in questa stagione. Un'altra sorpresa arriva dall’eliminazione del Fulham, battuto 1-0 dal Southampton, squadra di Championship. Negli altri ottavi soffre ma passa l’Arsenal contro il Mansfield, formazione di terza serie. Qualificazione più complicata del previsto anche per il Chelsea, che ha superato il Wrexham, squadra di Championship, solo dopo i tempi supplementari. Meno problemi invece per Liverpool e Manchester City: i Reds hanno battuto il Wolverhampton, mentre la squadra di Guardiola ha vinto contro il Newcastle.
FA Cup, i risultati di domenica 8 marzo
FULHAM - SOUTHAMPTON 0-1
90+1' Stewart
PORT VALE - SUNDERLAND 1-0
28' Waine
LEEDS-NORWICH 3-0
32' Longstaff, 43' Gudmundsson, 85' Piroe
FA Cup, i risultati di venerdì e sabato
WOLVERHAMPTON - LIVERPOOL 1-3
51' Robertson, 53' Salah, 74' Jones, 92' Hwang Hee-chan (W)
MANSFIELD - ARSENAL 1-2
41' Madueke (A), 50' Evans (M), 66' Eze (A)
WREXHAM - CHELSEA 2-4 dts.
18' Smith (W), 40' AG. Okonkwo (C), 79' Doyle (W), 82' Acheampong (C), 96' Garnacho (C), 125' João Pedro (C)
NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 1-3
18' Barnes (N), 39' Savinho (M), 47',65' Marmoush (M)