Affari di famiglia. John come Wayne: testa alta, portiere fuori dai pali e capolavoro da lontanissimo. Il nome scritto sulla maglietta è lo stesso: Rooney, e anche se il DNA ha un po' mentito nel corso degli anni (da una parte una delle più grandi carriere del calcio recente e dall'altra una passata per lo più nel semiprofessionismo), questa volta la somiglianza si è vista per davvero. Il gol straordinario segnato da John Richard Rooney, per tutti John, è stato infatti degno del cosiddetto "fratello forte": è successo nel primo turno della coppa più antica della storia del calcio, un'FA Cup sempre, e da sempre, capace di regalare magie anche quando in campo ci sono i più piccoli club del Regno. La squadra di Rooney Jr. (più piccolo di cinque anni di Wayne) è lo Stockport County, squadra della National League (la quinta divisione nazionale, semiprofessionisti), che ha conquistato il pass per il secondo turno battendo 2-1 il Rochdale anche grazie alla magia firmata Rooney. Da centrocampo!