Le coppie di fratelli calciatori più costose in attività: la classifica

Transfermarkt ha stilato la classifica delle coppie di fratelli più preziose al mondo: al comando ci sono Kylian ed Ethan Mbappé, seguiti da Jude e Jobe Bellingham. Nono posto nella classifica mondiale per i fratelli Thuram, che guidano invece quella relativa al "nostro" calcio. Di seguito la classifica generale e quella delle famiglie di calciatori con almeno un fratello che gioca in Italia (dati Transfermarkt)

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