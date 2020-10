Le coppie di fratelli calciatori più costose in attività: la classifica

1/21

METODOLOGIA - Attraverso i numeri Transfermarkt abbiamo stilato la lista dei fratelli più costosi della storia del calcio. Come? Il numero che ordina la classifica è dato dalla somma del trasferimento più alto in carriera di ognuno dei due. In alcuni casi i meriti sono di entrambi, in altri del cosiddetto "fratello forte".

POGBA: "PER ME IL REAL SAREBBE UN SOGNO"