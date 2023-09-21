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Le coppie di fratelli calciatori più costose in attività: la classifica

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Transfermarkt ha stilato la classifica delle coppie di fratelli più preziose al mondo: al comando ci sono Kylian ed Ethan Mbappé, seguiti da Jude e Jobe Bellingham. Nono posto nella classifica mondiale per i fratelli Thuram, che guidano invece quella relativa al "nostro" calcio. Di seguito la classifica generale e quella delle famiglie di calciatori con almeno un fratello che gioca in Italia (dati Transfermarkt)

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