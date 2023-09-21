Le coppie di fratelli calciatori più costose in attività: la classifica
Transfermarkt ha stilato la classifica delle coppie di fratelli più preziose al mondo: al comando ci sono Kylian ed Ethan Mbappé, seguiti da Jude e Jobe Bellingham. Nono posto nella classifica mondiale per i fratelli Thuram, che guidano invece quella relativa al "nostro" calcio. Di seguito la classifica generale e quella delle famiglie di calciatori con almeno un fratello che gioca in Italia (dati Transfermarkt)
- Alexis Mac Allister (Liverpool): 70 milioni
- Kevin Mac Allister (Union SG): 12,4 milioni
- Marcus Thuram (Inter): 50 milioni
- Khéphren Thuram (Juventus): 35 milioni
- Jurrien Timber (Arsenal): 70 milioni
- Quinten Timber (Crystal Palace): 25 milioni
- Dylan Timber (MVV Maastricht): 0,1 milioni
- Bradley Barcola (Liverpool): 100 milioni
- Malcom Barcola (Ittihad Tanger): 0,05 milioni
- Ryan Cherki (Man. City): 110 milioni
- Eden Cherki (Lione U17): /
- Khvicha Kvaratskhelia (Psg): 140 milioni
- Tornike Kvaratskhelia (Dinamo Tiblisi): 1,5 milioni
- Desiré Doué (Psg): 120 milioni
- Guela Doué (Bayer Leverkusen): 30 milioni
- Michael Olise (Bayern): 180 milioni
- Richard Olise (svincolato): /
- Jude Bellingham (Real Madrid): 160 milioni
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund): 40 milioni
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 200 milioni
- Ethan Mbappé (Lille): 12 milioni
FRANCISCO & SERGIO & RODRIGO & MOISES CONCEICAO: 31,3 milioni
- Francisco Conceiçao (Juventus): 30 milioni
- Sergio Conceiçao (AEL Limassol): 0,75 milioni
- Rodrigo Conceiçao (Jagiellonia): 0,6 milioni
- Moises Conceiçao (Vianense): /
- Moise Kean (Como): 32 milioni
- Giovanni Kean (Poggibonsi): /
- Assane Diao (Como): 35 milioni
- Usse Diao (Real Murcia): 0,1 milioni
- Pierre Kalulu (Juventus): 32 milioni
- Joseph Kalulu (Angers): 2 milioni
- Aldo Kalulu (Nantong Zhiyun): 1 milione
- Gedeon Kaluku (Aris Limassol): 1 milione
- Aleksandar Stankovic (Inter): 32 milioni
- Filip Stankovic (Venezia): 8 milioni
- Federico Dimarco (Inter): 50 milioni
- Christian Dimarco (svincolato): 0,15 milioni
- Martin Baturina (Como): 55 milioni
- Roko Baturina (Aarau): 0,5 milioni
- Pio Esposito (Inter): 50 milioni
- Sebastiano Esposito (Sassuolo): 15 milioni
- Salvatore Esposito (Sampdoria): 2,5 milioni
- Rasmus Hojlund (Napoli): 60 milioni
- Oscar Hojlund (Eintracht): 15 milioni
- Emil Hojlund (Schalke): 0,5 milioni
- Marcus Thuram (Inter): 50 milioni
- Khéphren Thuram (Juventus): 35 milioni