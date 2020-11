Ai margini negli Spurs di Mourinho, il centrocampista inglese si è messo in mostra a modo proprio. Lo ha fatto durante un incontro di cricket improvvisato in palestra coi compagni, quando ha dato spettacolo in un video che ha fatto il giro dei social. Dite che lo Special One avrà apprezzato?

