"Impariamo ad apprezzare tutto quello che abbiamo"

Klopp non ha però parlato solo di calcio: prima ha cantato un grande classico della tradizione natalizia come Last Christmas, poi ha raccontato come trascorreva il Natale durante la sua infanzia in Germania. La consuetudine della sua famiglia era speciale: prima di poter scartare i doni sotto l'albero bisognava suonare uno strumento musicale a testa. Mentre le sue sorelle maggiori si esibivano con fisarmonica e flauto, al piccolo Jurgen toccava lo xilofono. "Questo 2020 ha un significato ben preciso - spiega l'allenatore - forse prima del Covid non apprezzavamo abbastanza la nostra vita di tutti i giorni. Questo insegna a tutti noi una cosa: apprezziamo ciò che abbiamo, per quanto semplice, per quanto normale. In un minuto, può sparire".