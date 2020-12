Manchester United, così in campo



Panchina per Pogba nel Manchester United. Gioca McTominay reduce da una doppietta lampo contro il Leeds al terzo minuto. Martial titolare in attacco con Cavani a disposizione a gara in corso. Immancabile Bruno Fernandes, già autore di 9 gol e 5 assist in 13 partite. Difesa a tre per Solskjaer.