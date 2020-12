Fuga mancata per il Liverpool, che ad Anfield Road non va oltre l'1-1 contro il West Bromwich Albion penultimo in Premier League e allunga a soli tre punti il vantaggio in vetta sull'Everton secondo. Per Sam Allardyce, allenatore del WBA, è la quarta sfida consecutiva da imbattuto sul campo di Reds, alla guida di altrettanti club diversi: Sunderland, Crystal Palace, Everton e appunto West Bromwich Albion. Al fischio finale Jurgen Klopp liquida con una battuta l'atteggiamento tattico della formazione ospite: "Non credo che qualcuno potesse aspettarsi che una squadra giocasse come il West Bromwich nel primo tempo, con un 6-4-0 o qualunque cosa il loro modulo fosse. Nel primo tempo è stata una partita molto strana, abbiamo avuto oltre il novanta per cento del possesso palla. Abbiamo sempre giocato il pallone ed è un grosso sforzo stare così sul pezzo per 45 minuti".