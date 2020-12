Covid, rinviata Tottenham-Fulham

Rinviato il match tra Tottenham e Fulham, in programma stasera alle ore 19: troppi casi di Covid-19 riscontrati tra gli ospiti. La decisione è stata ufficializzata dopo una riunione del board della Premier League. Poco prima che la notizia uscisse, Mourinho polemico su Instagram: "La miglior lega del mondo e non sappiamo ancora se giocheremo"

Tottenham-Fulham , in programma questa sera alle ore 19, è stata rinviata a causa dei troppi contagi da Covid-19 degli ospiti . A darne comunicazione è la Premier League con una nota. "Il Fulham ha fatto rischiesta alla Lega di rinviare il match dopo la crescita significativa di casi di positività da Coronavirus, compreso un numero importante di giocatori che hanno mostrato sintomi da oggi - si legge -. Il Board della Premier League ha consultato i suoi consulenti medici, decidendo di rinviare la partita precauzionalmente . La salute dei giocatori e degli staff tecnici è la priorità. Con un basso numero di positivi, la Premier è fiduciosa che il protocollo Covid-19 consentirà la regolare prosecuzione del calendario. La data del recupero di Tottenham-Fulham sarà comunicata appena possibile". Martedì la Premier aveva comunicato la positività di 18 casi, il più alto numero in questa stagione. Quella tra Spurs e Cottagers è la seconda partita in poche ore a subire un rinvio dopo Manchester City-Everton di lunedì.

Mourinho su Instagram: "Il miglior campionato del mondo..."

Poco prima che arrivasse l'ufficialità, Josè Mourinho aveva scritto su Instagram un post piuttosto polemico nei confronti dei vertici della Premier. Già allo stadio, il tecnico degli Spurs lamentava la scarsa comunicazione nei confronti delle squadre, con il Tottenham davanti alla televisione per capire se avrebbe giocato o meno contro il Fulham a quattro ore dal fischio d'inizio. "Match alle 18, non sappiamo ancora se giocheremo. Il miglior campionato del mondo...", il post ironico dello 'Special One', coricato sul divano in attesa di qualche notizia. Arrivata poco dopo, con il rinvio del match.