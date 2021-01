LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 (Highlights)

Termina senza gol e con poco spettacolo il big match della 19^ giornata tra Liverpool e Manchester United. I Reds domano dal punto di vista territoriale la prima frazione di gioco, ma faticano a rendersi pericolosi dalle parti di De Gea. Firmino ci prova un paio di volte, in particolare al quarto d'ora con un piazzato mancino che non inquadra lo specchio. Lo United cerca di attaccare lo spazio in ripartenza e va vicino al gol con la punizione di Bruno Fernandes La ripresa regala ancora meno emozioni, almeno fino all'ultimo quarto d'ora quando entrambe le squadre si accendano. Per i ragazzi di Klopp è il solito Firmino a tentare di trovare la via del gol, mentre dall'altra parte sale in cattedra Alisson che impedisce la rete a Rashford e ancora al portoghese ex Sporting, pericoloso da posizione ravvicinata. Un punto a testa che consente ai Red Devils di mantenere la vetta della classifica.

TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Shaqiri (76' Jones), Thiago Alcantara, Wijnadum (89' Milner); Salah, Firmino (85' Origi), Mané. All. Klopp





MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes (90' Greenwood), Martial (61' Cavani); Rashford.​ All. Solskjaer



Ammoniti: Shaqiri (L), Fabinho (L), Rashford (MU)

SHEFFIELD UNITED-TOTTENHAM 1-3 (Highlights)

5' Aurier (T), 40' Kane (T), 59' McGoldrick (S), 62' Ndombelé (T)



Torna subito alla vittoria il Tottenham che passa 3-1 a Sheffield e sale a quota 33 punti in classifica. Gara subito in discesa per gli Spurs che, nei primi sette giri di orologio, sfiora subito il gol, poi lo trova con il colpo di testa in anticipo di Aurier e manca il raddoppio con il palo di Son su pallonetto. La squadra di Mourinho continua a dominare e segna il raddoppio nel finale di primo tempo con il solito Harry Kane che, dalla lunetta, realizza il 12° gol personale. La formazione di casa accorcia le distanze nella ripresa, con il colpo di testa di McGoldrick, ma i londinesi mettono in cassaforte il successo tre minuti dopo. A chiudere la sfida, infatti, è una magia di Ndombelé: il suo esterno si trasforma in un lob che scavalca il portiere Ramsdale e finisce in rete dopo aver sbattuto sul legno. Sheffield sempre più ultimo.

TABELLINO

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Ramsdale; Basham (74’ Sharp), Egan, Ampadu; Bogle, Lundstram, Norwood (67’ Bryan), Fleck, Stevens; McGoldrick, Burke (71’ Brewster). All. Wilder

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Rodon, Dier, Davies; Aurier, Ndombelé, Hojbjerg, Reguilon (94’ Sanchez D.); Bergwijn (87’ Lucas Moura), Kane, Son (92’ Carlos Vinicius). All. Mourinho



Ammoniti: Norwood, Lundstram, Egan, Ampadu