Con un post sui suoi account social, l’attaccante del Manchester City ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il Covid-19: "Ho avuto dei sintomi, ora seguirò le indicazioni mediche per recuperare"

Ha avuto un contatto diretto con una persona positiva al Covid-19, per questo motivo era in isolamento fiduciario dal 10 gennaio scorso. Oggi, con un post sui suoi account social, l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus: "Ho avuto dei sintomi, sto seguendo le indicazioni mediche per il recupero, state attenti". Si tratta di un’altra battuta d’arresto per il recordman di gol del Manchester City: quest'anno ha giocato dall’inizio soltanto tre partite. L’argentino ha saltato il finale dell’ultima stagione e l’inizio di quella attuale per un intervento chirurgico al ginocchio. Il suo ritorno è stato complicato da altri problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio e trovare continuità. Sarebbe dovuto tornare titolare nel corso della partita di FA Cup contro il Birmingham giocata il 10 gennaio scorso quando ha dovuto isolarsi.