Arsenal-United alle 18.30 su Sky: guida tv

Tra sabato 30 e domenica 31 gennaio, si torna in campo in Inghilterra per giocare la 21^ giornata di Premier League. Tutte le partite in programma in onda su Sky in diretta, anche in streaming su NOW TV. Big-match di questo turno quello che vedrà di fronte a Londra l’Arsenal, nono con 30 punti, e il Manchester United, secondo con 40. Calcio d’inizio alle ore 18.30, live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Superata in classifica la rivale cittadina dello United, il Manchester City, nuova capolista della Premier con 41 punti, sarà in campo poco prima, alle 16, per affrontare in casa lo Sheffield United, fanalino di coda a quota 8. Il City deve, fra l’altro, recuperare una partita. Per tutti gli incontri sarà sempre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.