Il Manchester City risponde ai 9 gol con cui lo United ha battuto il Southampton e, con il 2-0 al Burnley, riconquista la vetta solitaria della Premier League: in gol Gabriel Jesus al 3’ e Sterling al 38’ per una vittoria che riporta la squadra di Guardiola a +3 sui “cugini” e con una partita in meno. Al terzo posto sale il Leicester, che batte il Fulham e approfitta dell'incredibile ko casalingo del Liverpool, battuto dal Brighton e adesso distante 7 punti dalla vetta.



Partita indirizzata subito, quella del Manchester City, che non ha mai rischiato contro un Burnley capace di produrre appena due tiri complessivi. Al contrario, la squadra di Guardiola parte subito fortissimo, con Gabriel Jesus (al secondo gol consecutivo) che segna in tuffo sulla respinta di Pope dopo un tiro di Bernardo Silva. Il City continua a premere e prima dell’intervallo trova il raddoppio, con un gol al volo di Sterling su cross di Gundogan. Nella ripresa il Var annulla il tris a Mahrez, e il Manchester City si limita ad amministrare portando a casa la nona vittoria consecutiva.



Vince 2-0 anche il Leicester contro il Fulham, risollevandosi dopo il ko contro il Leeds. Di Iheanacho al 17’ e Justin al 44’ i gol. Le Foxes si prendono così il terzo posto in classifica, scavalcando il Liverpool che pareva essersi ripreso dopo i due successi nel giro di tre giorni contro Tottenham e West Ham. A far inciampare nuovamente la squadra di Klopp è un gol di Steven Alzate, con cui il Brighton esce vittorioso da Anfield. E domenica si gioca Liverpool-Manchester City.

Riscatta la sconfitta dell'ultimo turno anche l'Everton di Ancelotti, che batte Bielsa: 2-1 con le reti di Sigurdsson e Calvert-Lewin, prima del gol con cui Raphinha accorcia. Continua a sorprendere il West Ham: 3-1 in casa dell'Aston Villa e quinto posto in classifica, con appena 2 punti in meno del Liverpool.



BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-2 (highlights)

3' Gabriel Jesus, 38' Sterling





BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Westwood (81’ Benson), Cork (71’ Stephens), McNeil; Rodriguez (77’ Mumbongo), Vydra. All: Dyche

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo (64’ Zinchenko), Stones, Ruben Dias, Laporte; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All: Guardiola



Ammoniti: Ederson, Stephens, Mumbongo

17' Iheanacho, 44' Justin



FULHAM (3-4-3): Areola; Ola Aina, Andersen, Adarabioyo; Tete (46' Cavaleiro), Anguissa (46' Lemina), Reed, Robinson; Loftus-Cheek (71' Reid), Mitrovic, Lookman. All: Parker



LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Soyuncu, Evans, Justin; Tielemans, Choudhury (61' Mendy); Perez (61' Albrighton) , Maddison, Barnes (76' Amartey); Iheanacho. All: Rodgers



Ammoniti: Mendy, Reed, O.Aina, Cavaleiro



9' Sigurdsson (E), 41' Calvert-Lewin (E), 48' Raphinha (L)



LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Ayling, Struijk, Cooper, Alioski (78' P. Hernandez); Phillips; Raphinha, Klich (69' Roberts), Dallas, Harrison (87' H. Costa); Bamford. All. Bielsa



EVERTON (4-2-3-1): Olsen; Holgate, Mina, Godfrey, Digne; Doucoure, Andre Gomes; Iwobi (87' King), Sigurdsson (89' Davies), Richarlison (80' Keane); Calvert-Lewin. All. Ancelotti



Ammoniti: Harrison, Ayling, Holgate, Godfrey, Olsen



ASTON VILLA- WEST HAM 1-3



51' Soucek (W), 56' e 83' Lingard (W), 81' Watkins (A)



ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Douglas Luiz (80' Sanson), McGinn; El-Ghazi (46' Traore), Barkley (69' Trezeguet), Grealish; Watkins. All. Smith



WEST HAM (4-4-1-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Fredericks (84' Fornals), Soucek, Rice, Benrahma (88' Jonhson); Lingard (90' Bowen); Antonio. All. Moyes





Ammoniti: Cresswell, Douglas Luiz



LIVERPOOL-BRIGHTON 0-1





56' Alzate



LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson; Milner, Thiago Alcantara, Wijnaldum (64' Oxlade-Chamberlain); Salah, Firmino (79' Jones), Shaqiri (64' Origi). All. Klopp



BRIGHTON (3-5-2): Sanchez; White, Dunk, Webster; March (67' Lallana), Gross, Bissouma, Alzate, Burn; Maupay (83' Connolly), Trossard (87' Zeqiri). All. Potter



Ammoniti: Wijnaldum