Manchester United, 1-1 col WBA: ora il City è a +7

I Red Devils non riescono a rispondere al City e scivolano a -7: 1-1 in casa del West Bromwich, grazie a un gran gol di Bruno Fernandes. Bella vittoria del Wolverhampton, 1-2 con il Southampton

La domenica di Premier League si è aperta con l'importante vittoria del Wolverhampton in casa del Southampton. Tre punti che permettono alla squadra di Nuno Espirito Santo di salire a quota 30 in classifica, scavalcando proprio i rivali di giornata e salendo al 12° posto. Eppure il Southampton aveva iniziato bene la partita, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Danny Ings al 25'. Prepotente, però, il ritorno dei Wolves nella ripresa: Ruben Neves pareggia dal dischetto al 53, mentre Pedro Neto sigla il gol decisivo al 66'.

Il Manchester United, invece, non va oltre l'1-1 in casa del West Bromwich Albion. Il risultato si sblocca dopo appena 2 minuti in favore dei padroni di casa, portati avanti dal colpo di testa vincente di Diagne. Il Manchester United reagisce e a fine primo tempo trova il gol del pareggio con l'ennesima magia di Bruno Fernandes, che raccoglie un passaggio di Shaw e calcia al volo all'incrocio dei pali. I Red Devils non riescono a passare nella ripresa e perdono ulteriormente terreno dalla vetta: il Manchester City è ora avanti di 7 punti, con una partita ancora da recuperare. Nel frattempo lo United è stato anche agganciato al secondo posto dal Leicester, che in uno degli anticipi del sabato aveva battuto il Liverpool per 3-1.