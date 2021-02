Liverpool ancora ko: a Leicester è 3-1

I Reds di Klopp perdono la terza partita di fila in campionato, come non accadeva dal 2014: avanti con il gol di Salah, incassano la rimonta del Leicester con tre gol in sei minuti. A segno Maddison, Vardy e Barnes. Altro errore di Alisson dopo la partita no contro il City. Il Burnley passa per 3-0 sul campo del Crystal Palace

Nella 24^ giornata di Premier League il Liverpool incassa la terza sconfitta di fila, serie negativa che per i Reds non si verificava dal 2014. La squadra di Klopp cade in rimonta per 3-1 sul campo del Leicester e ora è quarta a +1 su Chelsea e West Ham quinti e a -6 dal Leicester. Con una difesa in emergenza nonostante la presenza dell'ultimo arrivato Kabak, i campioni d'Inghilterra hanno replicato alla traversa colpita da Vardy nel primo tempo con il palo centrato da Alexander-Arnold nella seconda parte di gara e al 68' sono passati in vantaggio con Salah, smarcato da uno splendido assist di tacco di Firmino. La reazione del Leicester è stata però immediata: le Foxes hanno segnato tre gol tra il 79' e l'85'. Prima Maddison ha trasformato una punizione (nell'occasione il Leicester chiedeva un rigore) trovando il pareggio. All'81' un errore di Alisson, già protagonista in negativo nel ko contro il City, ha portato al sorpasso: il portiere è uscito oltre la sua area ostacolando Kabak. Pallone finito tra i piedi di Vardy, che ha potuto segnare indisturbato il 2-1. All'85' Barnes ha chiuso i giochi firmando il tris in contropiede su assist di Ndidi. Sconfitta interna pesante per il Crystal Palace di Hodgson: a Selhurst Park passa il Burnley con un secco 3-0: gara indirizzata nei primi 10 minuti con i centri di Gudmundsson e Rodriguez, con tris firmato all'inizio del secondo tempo da Lowton. Palace che resta a 29 punti, mentre la squadra di Dyche accorcia in classifica e sale a quota 26.