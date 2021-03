Due stop di fila per lo United e ora il primo posto del City, da lontano, sta diventando lontanissimo. Mentre la squadra di Guardiola non si ferma più (quindici le vittorie di fila in Premier), quella di Solskjaer infila il terzo pari consecutivo per 0-0 dopo quello in Europa League con la Real Sociedad (ma con annessa qualificazione) e col Chelsea in campionato. E tra quattro giorni ci sarà proprio il derby City-United. Questa volta il punto arriva col Palace (vicinissimo al vantaggio proprio nel finale con van Aanholt), un nuovo 0-0 che fa dello United la squadra che ha pareggiato di più senza segnare in assoluto nella Premier attuale. I futuri avversari del Milan in Europa League mantengono comunque il secondo posto della classifica a quota 51 punti.

