A scuola da Pep Guardiola, maestro d’eccezione. Enzo Maresca, allenatore dell’Under 23 del Manchester City – in corsa per vincere il titolo, impresa mai riuscita prima – studia da vicino i metodi dell’allenatore catalano cercando di apprendere il più possibile. Avventura iniziata ad agosto 2020, anche se il suo approdo a Manchester risale a 13 mesi fa: "Pellegrini era stato appena esonerato dal West Ham. Ero il vice, cercai di approfittare del tempo libero per studiare il calcio di Pep. L’idea accademia fu successiva, mi veniva offerta una chance unica", racconta alla Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista tra le altre di Juventus e Siviglia. "Il primo incontro con Gaurdiola avvenne dopo un Barcellona-Malaga. Pep mi parlò dei tempi di Brescia e di Mazzone. A Manchester il rapporto si è consolidato. Abbiamo orari di allenamenti diversi e quando posso seguo da vicino il suo lavoro". Provando ad apprendere il più possibile: "La cosa che più mi colpisce di lui è la ricerca continua di soluzioni e la sua energia. La Premier lo logora, ma lui ogni giorno scende in campo con una carica incredibile. Ho un’idea di calcio e approdare al City mi ha permesso di arricchire le mie conoscenze", racconta Maresca.