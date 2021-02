Pep Guardiola, grazie al successo ottenuto in FA Cup contro lo Swansea, ha ottenuto la vittoria n° 200 alla guida del Manchester City. Chi sono gli allenatori che hanno impiegato meno partite per arrivare a questo traguardo, con lo stesso club, nel XXI secolo? Ecco la classifica completa dei top-10 campionati europei, stilata con i dati di Transfermarkt: due italiani in graduatoria, uno dei quali è nella top 10