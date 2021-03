Premier League, il programma della 27^ giornata

Tre giorni di Premier League, con dieci partite in diretta su Sky: domenica pomeriggio c'è uno spettacolare derby di Manchester con City e United in campo alle 17.30. Date, orari e canali tv della 27^ giornata del campionato inglese

Lungo week-end di Premier League su Sky Sport, le squadre inglesi scendono in campo per la 27^ giornata di campionato. Si parte con le quattro partite in programma al sabato. Alle ore 13.30 c'è l'Arsenal che fa visita al Burnley, mentre a seguire alle ore 16 ci sarà Sheffield United-Southampton. Alle 18.30 in campo Aston Villa e Wolverhampton mentre l'anticipo serale vedrà il Leicester far visita al Brighton.

Programma ricco anche di domenica, con altro quattro sfide. Spicca il derby di Manchester: alle ore 17.30 si gioca in casa del City, che ha 14 punti di vantaggio sullo United secondo in classifica. Diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Football, live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Prima, però, in campo West Bromwich e Newcastle alle 13 e il Liverpool, che ospita il Fulham ad Anfield alle 15. Domenica sera, alle 20.15, il Tottenham affronta il Crystal Palace.

La 27^ giornata si chiude lunedì: alle 19 c'è Chelsea-Everton, gara fondamentale per la corsa Champions, mentre alle 21 c'è West Ham-Leeds United.