Con la vittoria sull'Everton, i Blues consolidano il quarto posto: incredibile il cambio di rotta con Tuchel in panchina, con la risalita dall'ottavo posto senza mai perdere una gara. Vince anche il West Ham, che batte il Leeds e resta in scia al Chelsea

Prosegue la marcia del Chelsea, ancora imbattuto da quando sulla panchina dei Blues è approdato Tuchel. L’ultima impresa è il 2-0 all’Everton di Ancelotti, in piena corsa per un posto in Europa, che lancia il Chelsea al quarto posto, a -3 dal Leicester e a -4 dal Manchester United.

Chelsea imbattuto con Tuchel

Improvvisamente, i primi posti non sono più lontanissimi, grazie a una rimonta incredibile che, nell’era Tuchel, ha visto i Blues risalire dall’ottavo posto, infilando 8 vittorie e 3 pareggi. Senza considerare i quarti di Champions più vicini dopo l’1-0 in casa dell’Atletico Madrid.

Contro l’Everton, il Chelsea domina e passa in vantaggio alla mezz’ora quando, sul cross di Alonso, Godfrey infila la propria porta; il 2-0 nella ripresa, quando Pickford atterra Havertz e Jorginho trasforma il rigore alla sua maniera.

Vince anche il West Ham



Sempre con un 2-0 il West Ham supera il Leeds nell’altra gara del lunedì sera. Lingard (che si procura un rigore, lo sbaglia e segna sulla respinta) e Dawson battono Bielsa nel giro di 7’, tra il 21’ e il 28’, permettendo agli Hammers di tenere il passo del Chelsea: in classifica il sorprendente West Ham scavalca l’Everton grazie al “favore” dei Blues e ora è quinto, a -2 dalla squadra di Tuchel, ma con una partita in meno.

CHELSEA-EVERTON 2-0 (Highlights)

31' aut. Godfrey (E), 65' rig. Jorginho (C)



WEST HAM-LEEDS 2-0 (Highlights)

21' Lindgard, 28' Dawson