Paura per Olsen, rapinato e minacciato con machete

Alcuni criminali hanno fatto irruzione nell’abitazione del portiere mentre era in casa insieme alla sua famiglia e lo hanno costretto a consegnare gioielli e oggetti di valore mentre avevano in ostaggio la moglie e i due figli

Una banda di criminali, armati di machete e a volto coperto, si è introdotta nell'abitazione di Robin Olsen lo scorso sabato sera, rubando diversi oggetti di valore e minacciando il portiere dell'Everton e la sua famiglia. Mentre la maggior parte dei furti negli appartamenti dei giocatori avvengono quando giocano, in questo caso i ladri non si sono preoccupati della presenza in casa di Olsen. Hanno preso in ostaggio la moglie Mia e i figli Alicia e Alexander, mentre un altro malvivente ha costretto lo svedese a consegnargli gioielli e altri oggetti di valore, come gli orologi.