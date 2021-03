Premier League, calendario della 28^ giornata

Avviata da Newcastle -West Ham entra nel vivo la 28^ giornata di Premier League, con nove partite in diretta su Sky: domenica pomeriggio c'è il derby del nord di Londra con Arsenal e Tottenham in campo alle 17.30. Questa sera in campo il City, domani sera lo United. Date, orari e canali tv del weekend inglese

Prosegue con quattro partite al sabato la 28^ giornata di Premier League, avviata venerdì sera dall'anticipo tra Newcastle e Aston Villa. Alle ore 13.30 il Chelsea di Tuchel fa visita al Leeds di Bielsa, mentre a seguire alle 16 ci sarà Crystal Palace-West Bromwich Albion. Alle 18:30 scende in campo l'Everton di Ancelotti, in casa contro il Burnley. Alle 21 tocca invece al Manchester City di Guardiola, primo con 68 punti, che sarà ospite del Fulham terzultimo a quota 26.

Il big match di questo turno è quello tra Arsenal e Tottenham, il derby del nord di Londra fra due squadre lontanissime dalla vetta e che hanno come obiettivo quello di conquistare un posto in Europa. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. All’Emirates Stadium si gioca alle 17:30 di domenica, in un giorno avviato da Southampton-Brighton alle 13 e Leicester-Sheffield United alle 15. Tra i match più interessanti da seguire, c’è anche quello dello United, che alle 20:15 a Manchester riceverà la visita del West Ham, quinto con 48 punti e che continua a sognare un posto nella prossima Champions League.

La 28^ giornata si chiude lunedì: alle 21 il Liverpool, fresco di pass per i quarti di finale di Champions League, fa visita al Wolverhampton. Per tutti gli incontri sarà sempre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.