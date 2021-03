L'attaccante egiziamo sorprende tutti in palestra con un lavoro del tutto particolare, anzi "leggero" come spiega il Liverpool sul suo account Instagram: una vera e propria arrampicata. "Ti prepari per Sergio Ramos?", la domanda più comune tra i suoi follower sui social. I Reds sfideranno proprio il Real Madrid nei quarti di Champions League in un vero e proprio remake della finale del 2018

IL CONTRASTO TRA SALAH E SERGIO RAMOS DEL 2018