Il Brighton & Hove Albion rafforza la propria area performance con l’arrivo di Mike Anthony . Il club di Premier League ha reclutato uno storico membro dello staff degli All Blacks come responsabile dello sviluppo dei giocatori e delle prestazioni di alto livello. Anthony inizierà il nuovo incarico il prossimo mese e porta con sé oltre 25 anni di esperienza , di cui 14 trascorsi all’interno della New Zealand Rugby in ruoli di primo piano.

Mike Anthony alla prima esperienza nel calcio

Sarà un'esperienza completamente nuova per Mike Anthony, la prima nel mondo per calcio: lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Jason Ayto, il direttore tecnico Mike Cave e l’allenatore Fabian Hürzeler, con l’obiettivo di sostenere e consolidare standard di eccellenza all’interno della prima squadra. Jason Ayto ha commentato così l’ingaggio: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Mike al Brighton & Hove Albion. La sua esperienza in uno dei sistemi ad alte prestazioni più vincenti al mondo parla da sola. Ha una capacità straordinaria di creare ambienti in cui giocatori, allenatori e staff possono crescere e rendere al massimo. Il suo contributo rafforzerà l’intera struttura delle prestazioni del club".