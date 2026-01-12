Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Brighton, il nuovo responsabile sviluppo dei giocatori è un membro dello staff All Blacks

Premier League
Foto X @OfficialBHAFC

Il Brighton ingaggia Mike Anthony dagli All Blacks come responsabile delle prestazioni: "La sua esperienza in uno dei sistemi ad alte prestazioni più vincenti al mondo parla da sola", così il direttore sportivo del club inglese per commentare il nuovo innesto, alla prima esperienza nel calcio, che rafforzerà l’area performance 

GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER LEAGUE

Il Brighton & Hove Albion rafforza la propria area performance con l’arrivo di Mike Anthony. Il club di Premier League ha reclutato uno storico membro dello staff degli All Blacks come responsabile dello sviluppo dei giocatori e delle prestazioni di alto livello. Anthony inizierà il nuovo incarico il prossimo mese e porta con sé oltre 25 anni di esperienza, di cui 14 trascorsi all’interno della New Zealand Rugby in ruoli di primo piano.

Mike Anthony alla prima esperienza nel calcio

Sarà un'esperienza completamente nuova per Mike Anthony, la prima nel mondo per calcio: lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Jason Ayto, il direttore tecnico Mike Cave e l’allenatore Fabian Hürzeler, con l’obiettivo di sostenere e consolidare standard di eccellenza all’interno della prima squadra. Jason Ayto ha commentato così l’ingaggio: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Mike al Brighton & Hove Albion. La sua esperienza in uno dei sistemi ad alte prestazioni più vincenti al mondo parla da sola. Ha una capacità straordinaria di creare ambienti in cui giocatori, allenatori e staff possono crescere e rendere al massimo. Il suo contributo rafforzerà l’intera struttura delle prestazioni del club".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

United eliminato, Castellanos salva il West Ham

FA CUP

Continua a sorprendere il terzo turno di FA Cup: il Manchester United, reduce dall’esonero di...

Infortunio Bradley, playoff con l'Italia a rischio

liverpool

Brutto infortunio per Conor Bradley: il difensore del Liverpool è stato costretto a uscire...

Pareggiano City e Villa, l'Arsenal prepara la fuga

premier

Il 150° gol di Haaland in maglia City non basta a Guardiola, fermato dal Brighton. Pareggia anche...

Maresca saluta: "Vado via con la pace interiore"

chelsea

L'allenatore italiano ha postato un messaggio sui social per salutare i tifosi dopo l'addio alla...

Gvardiol, infortunio alla tibia: stagione finita

manchester city

Terribile infortunio per il difensore croato che ha rimediato la frattura alla tibia della gamba...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE