Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

FA Cup, Chiesa titolare nel Liverpool: i Reds battono il Barnsley 4-1

fa cup
©Getty

In attesa di conoscere il futuro dell'attaccante italiano con le voci, insistenti, di un possibile ritorno in Serie A con la Juve fortemente interessata, Arne Slot lo ha schierato titolare nella vittoria del Liverpool contro il Barnsley per 4-1 nel terzo turno di FA Cup. Per Chiesa 60' senza grossi acuti ma utili a mettere minuti nelle gambe

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Continuano a rimanere insistenti le voci di un possibile ritorno in Italia di Federico Chiesa con la Juventus interessata ma con il Liverpool che vuole cedere il giocatore solo a titolo definitivo e non in prestito. In attesa di come potrà procedere un'eventuale e ulteriore trattativa, l'attaccante, spesso ai margini della squadra in Premier League, è stato schierato da titolare da Arne Slot nel terzo turno di FA Cup nel match giocato e vinto dai Reds 4-1 contro il Barnsley squadra che milita il League One, la terza serie del calcio inglese. Per l'attaccante italiano una prestazione senza grossi acuti ma certamente utile a mettere minuti nelle gambe.

Per la cronaca la gara è stata impreziosita da una perla di Szoboszlai con un tiro da fuori all'incrocio dei pali e da una 'papera' dello stesso calciatore ungherese in occasione della rete del Barnsley: Szoboszlai ha di fatto servito, di tacco all'interno dell'area di rigore, il giocatore avversario Philips che ha potuto accorciare, indisturbato, momentaneamente le distanze. Poi il match è terminato con il punteggio di 4-1 frutto delle reti di Frimpong, Wirtz ed Ekitike subentrato proprio a Chiesa al 60'. Per Chiesa, in questa stagione 22 le presenze totali con la maglia del Liverpool, 15 in Premier League ma mai schierato da titolare in campionato.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Un preparatore All Blacks nello staff del Brighton

Premier League

Il Brighton ingaggia Mike Anthony dagli All Blacks come responsabile delle prestazioni: "La sua...

United eliminato, Castellanos salva il West Ham

FA CUP

Continua a sorprendere il terzo turno di FA Cup: il Manchester United, reduce dall’esonero di...

Infortunio Bradley, playoff con l'Italia a rischio

liverpool

Brutto infortunio per Conor Bradley: il difensore del Liverpool è stato costretto a uscire...

Pareggiano City e Villa, l'Arsenal prepara la fuga

premier

Il 150° gol di Haaland in maglia City non basta a Guardiola, fermato dal Brighton. Pareggia anche...

Maresca saluta: "Vado via con la pace interiore"

chelsea

L'allenatore italiano ha postato un messaggio sui social per salutare i tifosi dopo l'addio alla...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE