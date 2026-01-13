Continuano a rimanere insistenti le voci di un possibile ritorno in Italia di Federico Chiesa con la Juventus interessata ma con il Liverpool che vuole cedere il giocatore solo a titolo definitivo e non in prestito. In attesa di come potrà procedere un'eventuale e ulteriore trattativa, l'attaccante, spesso ai margini della squadra in Premier League, è stato schierato da titolare da Arne Slot nel terzo turno di FA Cup nel match giocato e vinto dai Reds 4-1 contro il Barnsley squadra che milita il League One, la terza serie del calcio inglese. Per l'attaccante italiano una prestazione senza grossi acuti ma certamente utile a mettere minuti nelle gambe.



Per la cronaca la gara è stata impreziosita da una perla di Szoboszlai con un tiro da fuori all'incrocio dei pali e da una 'papera' dello stesso calciatore ungherese in occasione della rete del Barnsley: Szoboszlai ha di fatto servito, di tacco all'interno dell'area di rigore, il giocatore avversario Philips che ha potuto accorciare, indisturbato, momentaneamente le distanze. Poi il match è terminato con il punteggio di 4-1 frutto delle reti di Frimpong, Wirtz ed Ekitike subentrato proprio a Chiesa al 60'. Per Chiesa, in questa stagione 22 le presenze totali con la maglia del Liverpool, 15 in Premier League ma mai schierato da titolare in campionato.