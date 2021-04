8000 tifosi potranno assistere alla finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham in programma a Wembley il prossimo 25 aprile. La decisione, comunicata dalla EFL, fa parte del progetto dei test pilota che porteranno al ritorno ufficiale del pubblico da metà maggio in poi CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Continua il programma dell'Inghilterra per portare un numero sempre maggiore di tifosi negli stadi in vista dei prossimi eventi. La EFL, English Football League, ha confermato che 8000 tifosi potranno assistere alla finale di Carabao Cup - la Coppa di Lega - tra Manchester City e Tottenham in programma a Wembley domenica 25 aprile. La finale di Carabao Cup sarà la seconda tappa del test pilota (un totale di nove eventi, calcisitici e non solo, che si terranno tra il 17 aprile al 3 maggio) che ha come obiettivo il ritorno alle gare con il pubblico sugli spalti da metà maggio in poi: il primo banco di prova avverrà appunto il prossimo 17 aprile, sempre a Wembley, dove in occasione delle semifinali di FA Cup verranno ammesse 4000 persone sugli spalti.

Biglietti ai tifosi: invitati gli operatori sanitari leggi anche Inghilterra, obiettivo stadi pieni per l'Europeo Come comunicato dalla EFL, i tifosi di Manchester City e Tottenham avranno la possibilità di sostenere le proprie squadre dagli spalti: "Una parte dei biglietti verrà messa a disposizione dei club finalisti - si legge nella nota ufficiale emessa dall'organismo inglese -, dunque questo segna il gradito ritorno dei tifosi di club al calcio inglese. Ulteriori informazioni sulle assegnazione dei tagliandi alle società verranno annunciate a tempo debito". La EFL ha poi voluto invitare gli operatori del NHS, il servizio sanitario: "I rimanenti biglietti andranno a gruppi specifici - si legge ancora nel comunicato -, tra questi il personale sanitario al quale i tagliandi verranno offerti come 'ringraziamento' per l'incredibile servizio offerto durante la pandemia di Covid-19".