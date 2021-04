Non basta alla squadra di Ancelotti il centesimo gol a livello di club in Europa di James per i tre punti. Fallito l'aggancio a Tottenham, Liverpool e West Ham ( ora in campo contro il Wolverhampton live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ), ma i toffees hanno ancora una partita da recuperare e restano vicini alla zona Champions

L'Everton aveva vinto solo una delle sue tredici partite giocate il giorno di Pasquetta - o per meglio dire "Easter Monday" - nella sua storia in Premier. Dopo il match col Palace il dato non è cambiato, se non in peggio. La squadra di Ancelotti è infatti stata beffata dal Palace subendo il gol del definitivo 1-1 a quattro minuti dal novantesimo, dopo aver creato tanto e sprecato molto (in primis con Richarlison). Rete di apertura firmata da James nel secondo tempo: un destro preciso dal cuore dell'area che vale il centesimo centro personale in Europa a livello di club (6 con l'Everton, 10 col Monaco, 15 col Bayern, 32 col Porto e 37 col Real) e il titolo di quinto colombiano nella storia della Premier a partecipare a dieci gol nel corso di una singola stagione di Premier (sei reti e quattro assist). Ma nel finale arriva il pari di Batshuayi (dentro due minuti prima), che diventa il giocatore nella storia della Premier (tra quelli con almeno 15 reti) con la percentuale più alta di gol da subentrato (il 60%, 9 su 15) in assoluto. E che rovina i piani di scalata dei toffees. L'Everton resta quindi ottavo e manca l'aggancio a Tottenham, Liverpool e West Ham (ora in campo contro il Wolverhampton), ma con ancora una partita da recuperare, restando comunque molto vicini alla zona Champions. Con questo pari il Palace è invece sempre più lontano dalla zona calda della classifica (+12).