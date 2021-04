Dopo i quattro anticipi del sabato, il 30° turno di Premier League prosegue con le gare della domenica. Sfuma la vittoria nel finale per il Tottenham di José Mourinho, che non va oltre il 2-2 sul campo del Newcastle. Al 28' Joelinton porta in vantaggio i padroni di casa, ma gli Spurs ribaltano tutto nei successivi sei minuti con una doppietta di Harry Kane. L'attaccante inglese pareggia al 30', poi si ripete al 34' per il gol dell'1-2. Il Tottenham riesce a tenere il risultato fino all'85', quando Willock trova il definitivo 2-2 appena 5 minuti dopo il suo ingresso in campo. Ancora una rimonta subita nel secondo tempo per gli Spurs, che in sei occasioni in questa stagione non sono riusciti a vincere delle partite in cui erano in vantaggio all'intervallo. Nessuna squadra ha fatto peggio in Premier League, ciò aumenta il rammarico per i tanti punti persi. La squadra di Mourinho fallisce così l'aggancio al Chelsea e al quarto posto in classifica, restando a -2 dalla zona Champions.

La giornata di Pasqua nel campionato inglese si era aperta con la bella vittoria in rimonta del Southampton, che al St. Mary's Stadium ha battuto il Burnley. I Saints vanno sotto di due gol dopo appena 28 minuti (rigore di Wood e rete di Vydra per gli ospiti), ma riescono a rimontare già prima della fine del primo tempo con le reti di Armstrong e Ings. Nella ripresa, al 66', arriva il gol vittoria segnato da Redmond.