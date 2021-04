Dopo diciassette vittorie nelle ultime diciotto giornate, il Manchester City perde a sorpresa contro il Leeds di Bielsa, che vince nel recupero in dieci uomini. Il Manchester United (in campo domenica alle 17.30 col Tottenham, diretta su Sky Sport Uno anche in 4K HDR) è a -14 con due partite in meno e può andare a -8, ma resterebbero poi soltanto sei giornate. Ora in campo il Liverpool. In serata il Chelsea (entrambe live su Sky Sport Football)

Sorpresa all'Etihad. Cade il Manchester City. Bielsa batte Guardiola e il Leeds trova tre punti di grande prestigio. La classifica non è mai stata un vero problema per gli uomini del Loco (che anzi ora possono guardare con interesse rinnovato alle posizioni per l'Europa) e non lo è, con ogni probabilità, nemmeno per Pep&Co dopo questo ko. Il Manchester United secondo (in campo domenica alle 17.30 col Tottenham, in diretta su Sky Sport Uno anche in 4K HDR) può sì salire a -8, ma con poi solo sei giornate restanti in calendario. Insomma, quella del City è una sconfitta che fa rumore più per le modalità con cui è arrivata che per le conseguenze su una corsa al titolo che pare ormai decisa da tempo. Il Leeds trionfa infatti in inferiorità numerica, dopo essere passato in vantaggio ma anche dopo essere rimasto in dieci dal recupero del primo tempo: Liam Cooper entra male su Gabriel Jesus e l'iniziale giallo viene trasformato in rosso dal Var. Poi è secondo tempo di arrembaggio: i citizens ci provano in tutti i modi, chudendo col 71% di possesso palla e 29 tiri a due: Ferran Torres trova il pari, ma - in pieno recupero e in contropiede - il nordirlandese Stuart Dallas trova (al secondo tiro di tutto il Leeds nei novanta minuti) la doppietta personale da tre punti. Il tutto, dopo l'omaggio e il ricordo del principe Filippo prima del match. Il Leeds diventa così la quarta neopromossa nella storia della Premier a vincere in casa della capolista della classifica, dopo l'Ipswich nel 1992 (col Norwich), il Derby nel 1997 (con lo United) e l'Hull City nel 2008 (con l'Arsenal). Una vittoria da veri underdog.