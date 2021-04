Prima della partita contro il Liverpool, uno dei club fondatori della Superlega, i giocatori del Leeds sono scesi in campo per il riscaldamento con una maglia di protesta nei confronti del nuovo torneo: "Il calcio è per i tifosi", la scritta sulle t-shirt. E sulla qualificazione in Champions messaggio chiaro: "Guadagnatela"

Continuano le reazioni del mondo del calcio dopo la creazione della Superlega . A meno di 24 ore dall'annuncio della nascita del nuovo torneo internazionale voluto dalle big europee, a schierarsi apertamente contro il format pensato dai 12 "top club" è stato il Leeds , quest'oggi in campo nella 32^ giornata di Premier League contro una delle società fondatrici della competizione, il Liverpool. La squadra del Loco Bielsa, prima del fischio d'inizio, è scesa in campo per il riscaldamento con delle maglie di protesta contro la Superlega.

Il messaggio del Leeds

"Il calcio è per i tifosi", questo il messaggio chiarissimo lanciato dai giocatori del Leeds. Che hanno poi voluto sottolineare l'importanza di conquistarsi per meriti sportivi, e non per blasone, la possibilità di competere nelle più importanti manifestazioni europee: sulla maglia, precisamente sul pette, è infatti stampato il logo della Champions League con la scritta "Earn it", "guadagnatela".