1/19

I tifosi non ci stanno, e in Inghilterra hanno già iniziato a far sentire la loro voce, manifestando contro la scelta dei loro stessi club di aderire al progetto della Superlega. Le prime reazioni fuori dagli stadi delle “big six”, dove hanno iniziato a ritrovarsi subito dopo la notizia

SUPERLEGA, COME FUNZIONA E QUANDO PARTE