Una sospensione in Southampton-Leicester per rispettare il Ramadan, grazie a un'iniziativa della Premier League. Al 28' del primo tempo, con la formazione di casa in vantaggio, l'arbitro Robert Jones ha interrotto il gioco per alcuni secondi. La ragione? Consentire a Wesley Fofana, difensore del Leicester, di bere un succo d'arancia e per idratarsi e alimentarsi. Musulmano praticante, Fofana è infatti nel periodo del Ramadan e secondo la sua confessione, in questo periodo non può assumere cibi solidi nell'arco della giornata che va dall'alba al tramonto. Il temporaneo stop imposto da Jones ha permesso così al giocatore delle Foxes di interrompere il digiuno previsto dal Ramadan durante le ore di luce.