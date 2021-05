34^ giornata Premier League, calendario e orari

Il Manchester City di Guardiola in campo nella prima partita del sabato, alle 13:30 sul campo del Crystal Palace. Questa sera gioca l'Everton di Ancelotti. Domenica spazio al Derby d'Inghilterra tra Manchester United e Liverpool: la sfida di Old Trafford sarà in diretta anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Dove vedere le partite su Sky

Entra nel vivo il turno numero 34 di Premier League, inaugurato ieri sera dall'1-1 tra Southampton e Leicester, con le Foxes ora in terza posizione con 63 punti. La prima sfida del sabato vedrà la capolista Manchester City, reduce dalla vittoriosa trasferta di Champions a Parigi, impegnata alle 13:30 sul campo del Crystal Palace, 13mo con 38 punti. Sabato in campo anche per il Chelsea, che alle 18:30 ospita il Fulham, e l'Everton, di scena alle 21 contro l'Aston Villa. Alle 16 il Leeds è in trasferta contro il Brighton. Il big-match di giornata è quello che domenica alle 17.30 metterà di fronte all’Old Trafford nel Derby d’Inghilterra”il Manchester United, secondo in classifica con 67 punti, dieci in meno della capolista Manchester City, e i campioni in carica del Liverpool, sesti con 54, impegnati nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Match in diretta anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Il programma si completa domenica con Newcastle-Arsenal e Tottenham-Sheffield United. Lunedì alle 19 sarà tempo di West Bromwich-Wolverhampton con chiusura alle 21.15 con Burnley-West Ham. Per tutti gli incontri sarà sempre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.