Premier League, il calendario della 35^ giornata

La Premier League torna in campo per la 35^ giornata. Tutti i dieci incontri in programma potranno essere seguiti in diretta su Sky Sport. La sfida più attesa di giornata è quella che sabato alle 18:30 metterà di fronte all’Etihad Stadium di Manchester il City e il Chelsea, nonché prossime finaliste della Champions League, che potrebbe avere già un risvolto fra due giorni: in caso di vittoria, i Citizens conquisterebbero il titolo. Premier a un passo, dunque, per la squadra di Guardiola, che in caso di vittoria sui londinesi non dovrebbe nemmeno aspettare l’esito della partita di domenica contro l’Aston Villa del Manchester United, secondo in classifica con 67 punti, 13 in meno rispetto al City nonostante una partita da recuperare. Sfida importante anche per il Chelsea, che non è ancora certo di un piazzamento in Champions, visto il quarto posto con 61 punti, 3 in più sulla quinta, il West Ham, che domenica affronterà in casa l’Everton di Carlo Ancelotti. Ad un posto tra le prime quattro punta anche il Leicester, terzo a quota 63, che domani alle 21 ospiterà il Newcastle, aprendo questo turno di Premier, che si chiuderà lunedì sera alla stessa ora con Fulham-Burnley.