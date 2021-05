Nel corso della gara contro il Chelsea, poi persa dalla squadra di Guardiola, l'attaccante del Manchester City ha fallito clamorosamente un calcio di rigore provando a sorprendere il portiere avversario con un cucchiaio. Aguero si è poi scusato sui social per l'errore: "È stata una pessima decisione e me ne assumo tutta la responsabilità, chiedo scusa ai compagni, allo staff e ai tifosi" MANCHESTER CITY-CHELSEA 1-2: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Giornata da dimenticare per Sergio Aguero. Non nella sua stagione migliore, nel corso dell'ultima gara di Premier League del Manchester City contro il Chelsea il Kun si è reso protagonista di un errore non da lui su calcio di rigore. Nei minuti di recupero del primo tempo, sul risultato di 1-0 (in occasione dell'azione gol aveva sbagliato un controllo piuttosto semplice e non è riuscito a concludere a rete) per la squadra di Guardiola, l'attaccante argentino si è presentato sul dischetto con la possibilità di chiudere il match. Aguero, però, ha deciso di provare un cucchiaio: una scelta pessima, perché il portiere dei Blues Mendy non ha dovuto far altro che alzare una mano per fermare il pallone calciato dall'ex Atletico.

L'errore di Aguero non ha lasciato indifferente Guardiola, che ha sbuffato vistosamente in panchina quasi come a presagire ciò che, in effetti, sarebbe accaduto. Perché nella ripresa il Chelsea ha prima pareggiato i conti con Ziyech, poi ribaltato il risultato nei minuti di recupero con Marcos Alonso. Da un possibile 2-0 all'1-2 finale dunque, come nel più classico degli episodi sliding doors: al Manchester City sarebbe bastata una vittoria per festeggiare la conquista aritmetica del titolo di campione d'Inghilterra, appuntamento rimandato anche per il clamoroso errore di Aguero.