Missione compiuta per i Citizens di Guardiola, ammessi alla finalissima di Champions del prossimo 29 maggio ad Istanbul. È la prima storica volta per il club inglese, rilevato nell'estate 2008 dalla proprietà emiratina targata Abu Dhabi Football Group. In 12 anni non sono mancati acquisti monstre tra big e talenti: quanto è costato raggiungere l'epilogo in Europa? Il bilancio totale è spaventoso (dati Transfermarkt)

