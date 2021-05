Dopo la sconfitta di sabato contro il Chelsea, nemmeno la domenica è una giornata di festa per il Manchester City: la formazione di Guardiola è infatti Campione d'Inghilterra soltanto per 29 minuti, prima che lo United reagisce a ribalti il risultato in caso di Aston Villa. Finisce 3-1 per gli uomini di Solskjaer, grazie alle reti di Bruno Fernandes, Greenwood e Cavani, e si riportano a -10 dal City con quattro partite ancora da giocare. Il nuovo match point per la capolista arriverà già martedì, con lo United che sarà impegnato a Old Trafford contro il Leicester. Colpo importante anche per l'Everton, che vince 1-0 in casa del West Ham e si rilancia nella corsa a una posizione europea. Per i padroni di casa è una pesante battuta d'arresto, che non gli permette di accorciare nei confronti del quarto posto, al momento occupato dal Leicester e distante 5 punti. Vince anche il Wolverhampton, che batte 2-1 il Brighton.