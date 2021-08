Inizio spettacolare da parte del Manchester United, che davanti ai più di 70.000 di Old Trafford travolge il Leeds per 5-1: grande protagonista Bruno Fernandes, autore di una tripletta. A segno anche Greenwood e Fred, mentre è inutile la rete del momentaneo pareggio a inizio ripresa di Ayling

Comincia con il botto la Premier League per il Manchester United, che travolge il Leeds per 5-1. Davanti a 70.000 persone, che sono tornate a riempire Old Trafford, il grande protagonista di giornata è Bruno Fernandes, autore di una tripletta. E' proprio il portoghese ex Sampdoria e Udinese ad aprire il match al minuto 30, che mette a frutto un meraviglioso assist di Pogba e permette alla formazione di Solskjaer di andare al riposo sull'1-0. Il pareggio arriva nei primissimi minuti della ripresa ed è altrettanto bello: Ayling avanza palla al piede e scarica un destro da fuori area che non lascia scampo a De Gea. Sembra l'inizio delle difficoltà per i padroni di casa e invece è solo il preludio allo show che si vedrà nella ripresa: Grenwood, ancora due volte Bruno Fernandes e Fred certificano il trionfo del Manchester United, che batte 5-1 il Leeds e fa esultare il rientrante pubblico del Teatro dei sogni.