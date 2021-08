Il suo acquisto era già noto da tempo, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Raphael Varane è un nuovo giocatore del Manchester United . Il difensore francese, perno del Real Madrid nelle ultime dieci stagioni e campione del mondo con i Bleus nel 2018, ha firmato un contratto fino al 2025 ed è stato presentato quest'oggi in un Old Trafford gremito prima del fischio d'inizio della gara dei Red Devils contro il Leeds, valida per la prima giornata di Premier League. Davanti a circa 70mila spettatori , Varane è entrato in campo con la maglia numero 19 dello United e ha salutato i tifosi prima di posare per le foto ufficiali.

Varane: "Qui per vincere ancora, la squadra è pronta"

CALCIOMERCATO

Lukaku 2° colpo più caro in Premier dopo Grealish

Varane, che in carriera ha vinto 19 trofei tra cui quattro Champions League e tre edizioni della Liga, oltre al Mondiale con la Francia già citato, ha fissato i suoi obiettivi per la nuova avventura in Inghilterra: "Il Manchester United è uno dei club più iconici del mondo - ha detto il classe '93 - e non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di venire qui e giocare in Premier League. Voglio ancora ottenere tanto nella mia carriera e so che arrivo in una squadra piena di grandi giocatori che hanno le mia stessa voglia di vincere partite e trofei. Ho parlato con l'allenatore e ho visto i progressi che sono stati fatti nelle ultime stagioni: adesso raggiungo un gruppo pronto a competere per i massimi livelli. Voglio avere un grande impatto qui e farò di tutto per entrare nela storia di questo club".