Standing ovation per Saka: è successo venerdì sera al Brentford Community Stadium di Londra, dove i padroni di casa ospitavano l’Arsenal di Arteta. Al 58’, al momento dell’ingresso in campo del giovane esterno inglese, tutti i tifosi presenti nello stadio si sono alzati in piedi e hanno incitato il ragazzo: un gesto di solidarietà per condannare gli insulti di cui Saka era stato bersaglio dopo il rigore sbagliato nella finale di Euro2020

BRENTFORD-ARSENAL 2-0: GLI HIGHLIGHTS