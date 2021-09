Nella giornata che celebra il ritorno in campo ufficiale di Cristiano Ronaldo col Manchester United, il turno è inaugurato dalla sconfitta del Tottenham sul campo del Crystal Palace. Gli Spurs restano in 10 per il rosso a Tanganga, poi incassano il rigore di Zaha e la doppietta del neo-entrato Edouard

