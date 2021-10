Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Tra sabato 30 ottobre, e lunedì 1° novembre in Inghilterra si giocano le partite della 10^ giornata di Premier League e saranno sette i match da seguire in diretta su Sky. Tra le sfide di questo turno spicca la supersfida di sabato a Londra tra due formazioni attualmente ai margini dell’altra classifica, Tottenham e Manchester United, con gli Spur” sesti con 15 punti e i Red Devils, reduci dalla batosta incassata dal Liverpool, subito dietro a quota 14. Calcio d’inizio alle ore 18.30 e diretta anche su Sky Sport 4K. In 4K HDR anche il match che aprirà questa giornata, con il Leicester che al King Power Stadium riceverà la visita dell’Arsenal. Foxes e Gunners sono appaiate a 14 punti in classifica. E la capolista Chelsea? I Blues, primi con 22 punti si preparano a una simpatica merenda in casa del Newcastle, penultimo. Anche se nel calcio la sorpresa è sempre dietro l'angolo. E uno scivolone del Chelsea è ciò che si augura il Liverpool, secondo a quota 21: i Reds ospitano il Brighton ad Anfield. Dall'Inghilterra alla Germania, dove il Bayern Monaco, in vetta con 22 punti, vorrà lasciarsi alle spalle il clamoroso 5-0 subito in Coppa di Germania per mano del Borussia Moenchengladbach, con conseguente uscita dalla competizione. Bavaresi a Berlino a far visita all’Union, quinto in classifica a quota 16. E in Francia? Beh, tutti gli occhi sono puntati su Parigi, dove andrà in scena il big-match di questo turno tra il Psg e i campioni in carica del Lille. Sfida importante, soprattutto per il Lille, solamente decimo in classifica con 15 punti, mentre è decisamente più tranquilla la situazione per Messi e compagni, saldamente in vetta a quota 28, con 7 lunghezze di vantaggio sulla seconda, il Lens. Al Parco dei Principi, calcio d’inizio alle ore 21, con diretta su Sky Sport Uno. Trasferta difficile per il Lens, che sabato andrà a Lione a far visita all’Olympique, nono in classifica con 16 punti. In trasferta anche il Nizza, terzo con 20 punti, ospite domenica dell’Angers, sesto con 17, e l’Olympique Marsiglia, sempre domenica, in casa del Clermont, 14° a quota 13.