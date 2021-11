2/10

Siena-Ternana 2-0, 12 agosto 2010



Il 2010 è l'anno in cui Conte torna a Siena, dove aveva iniziato il suo percorso da allenatore come vice di De Canio nel 2005. La squadra è appena retrocessa in B, lui la riporterà subito in A, con tre turni di anticipo. Prima di iniziare l'avventura in campionato, l'esordio è in Coppa Italia, con il successo sulla Ternana