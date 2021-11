Il portiere senegalese del Chelsea campione d'Europa non riesce ad accettare l'esclusione dalla lista dei candidati al Pallone d'Oro e si sfoga a Canal Plus

Un’esclusione che aveva fatto discutere, e che adesso viene ripresa, con toni polemici, dal diretto interessato. A parlare è Edouard Mendy , il portiere senegalese del Chelsea che nonostante il successo in Champions League con i Blues non è stato inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro .

Le parole di Mendy



Di certo non l’unico escluso "di lusso" ma, forte della Champions messa in bacheca lo scorso maggio, chiede più considerazione parlando così a Canal Plus: "L’esclusione dalla lista è qualcosa che mi spinge a migliorarmi e a lavorare, ma onestamente me lo chiedo. Se avessi giocato per la Francia disputando gli Europei ci sarebbe stato tutto questo dibattito, queste riflessioni?". Riflessione che già altri giocatori avevano fatto (Mané e Koulibaly, ad esempio, avevamo manifestato il loro disappunto per l’assenza di alcuni calciatori africani dalla lista dei candidati al Pallone d’Oro).