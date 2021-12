Premier League, niente stop per il Covid

La Premier League non si ferma nonostante l'ondata di Covid che sta colpendo in maniera massiccia il Regno Unito in questi giorni. In una videoconferenza i proprietari dei club hanno discusso della possibilità di posticipare un turno di partite durante il periodo festivo, dopo che alcuni focolai di coronavirus avevano portato al rinvio di sei partite nell'ultimo weekend. Il campionato inglese proseguirà quindi come di consueto durante il periodo delle festività natalizie. Il calendario si prospetta pieno di impegni: turno di League Cup questa settimana, Boxing Day tra il 26 e il 27 dicembre, turni di campionato il 28-30 dicembre e l’1-3 gennaio, e infine il turno di FA Cup la settimana successiva. Nella principale coppa inglese è stato deciso di non prevedere i replay per i match del terzo e quarto turno.