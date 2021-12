I casi di positività al Covid all'interno del gruppo squadra e qualche infortunio hanno costretto il Wolverhampton a chiedere il rinvio della partita di Premier League contro l'Arsenal, in programma il prossimo martedì alle 12:30. Il board della Premier ha accettato la richiesta: sarà la sedicesima partita rinviata in meno di un mese

Dopo le tre partite del Boxing Day rinviate a causa dell'elevato numero di contagi da Covid-19 (Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton), e dopo l'annuncio del rinvio di Aston Villa-Leeds, valevole per il prossimo turno, c'è già un secondo match rinviato nella ventesima giornata di Premier League: è Arsenal-Wolverhampton, partita che era in programma il prossimo 28 dicembre alle 12:30. Come si può leggere nel comunicato del Wolverhampton, pubblicato sul proprio sito web, "la combinazione di positività al Covid-19 e infortuni ha portato i Wolves a chiedere il rinvio della partita, che è stato accettato dal consiglio di amministrazione della Premier League dal momento che il Wolverhampton non dispone del numero minimo di giocatori disponibili per la partita (tredici giocatori di movimento e un portiere)".