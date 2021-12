Boxing Day, sei partite LIVE su Sky dalle 16

Il 26 dicembre fa rima con Premier League: come da tradizione in Inghilterra si gioca nella magica atmosfera del Boxing Day. Nonostante i rinvii per Covid di tre partite saranno sei i match da seguire. Si parte alle 16 con City-Leicester in diretta su Sky Sport Uno; in campo subito anche il Tottenham di Antonio Conte, l'Arsenal e il West Ham, con l'opzione Diretta Gol. A seguire Aston Villa-Chelsea e Brighton-Brentford, mentre domani tocca allo United a Newcastle. Ecco il programma completo, buon divertimento