Il comunicato della Premier League

Questo il comunicato con il quale la Premier League ha annunciato la sua decisione: "La partita dell'Everton contro il Newcastle United al Goodison Park, in programma alle 20:30 di giovedì 30 dicembre, è stata purtroppo rinviata. Il consiglio di amministrazione ha accettato la domanda di rinvio del Newcastle in quanto il club non ha il numero richiesto di giocatori disponibili per la partita (13 giocatori di movimento e un portiere), a causa di casi Covid-19. Il Consiglio è stato in grado di prendere una decisione prima dell'incontro per fare chiarezza ai club interessati e ai loro tifosi. Ci scusiamo per l'inconveniente e il disturbo causato ai piani festivi dei tifosi. La Lega è consapevole che le decisioni dell'ultima settimana di posticipare le partite deluderanno i tifosi e comprende le loro frustrazioni in un momento speciale dell'anno, in cui i fan non vedono l'ora di assistere e guardare le partite di calcio. La Lega punta a fare più chiarezza possibile, ma purtroppo a volte bisogna fare dei rinvii con breve preavviso, perché la sicurezza è la nostra priorità".