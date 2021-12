Conte resta imbattuto in Premier dal suo arrivo, ma viene fermato dal Southampton. Sbloccano i padroni di casa con una bella rete di Ward-Prowse a inizio gara. A fine primo tempo il momento chiave del match: doppio giallo per Salisu che concede il rigore agli spurs. Kane segna, ma l'assedio della ripresa (soprattutto nel finale) non porta ai tre punti